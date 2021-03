An Giang: Bắt giám đốc công ty sản xuất hàng giả số lượng lớn

Tối 5.3, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang , cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Trí Mãnh (41 tuổi, ngụ P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc, An Giang) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả số lượng lớn.