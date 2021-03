Bắt giám đốc công ty sản xuất hàng giả lớn tại An Giang

Chiều 5.3, đại tá Đinh Văn Nơi , Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Trí Mãnh (41 tuổi, trú đường Nguyễn Hữu Cảnh, thuộc khóm 6, P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc) để tiếp tục điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả số lượng lớn.

Trần Trí Mãnh bị bắt và bị tạm giữ hình sự khi công an khám nghiệm công ty và các chi nhánh công ty có số lượng lớn hàng hóa giả các thương hiệu nổi tiếng Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, đại tá Nơi thông tin, qua thời gian theo dõi, điều tra, thu thập chứng cứ chứng minh Trần Trí Mãnh, làm Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh sản xuất hàng hóa giả nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành bắt giữ Mãnh.

Có rất nhiều hàng hóa làm giả các thương hiệu nổi tiếng mà Công an An Giang phát hiện trong công ty của Trần Trí Mãnh Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả, qua khám xét khẩn cấp các chi nhánh công ty của Mãnh tại P.Châu Phú A và P.Châu Phú B, TP. Châu Đốc, lực lượng công an đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ gần 2.400 thùng cát tông, thùng và phi nhựa bên trong chứa chất lỏng với nhiều nhãn hiệu nhớt khác nhau.

Các thùng nhựa loại lớn đựng các chất lỏng dùng để sản xuất nhớt giả các thương hiện nổi tiếng bị công an kiểm tra, phát hiện tại công ty do Mãnh làm Giám đốc Ảnh: Công an cung cấp

Đồng thời, thu giữ gần 1.000 bao, thùng cát tông chứa phụ tùng xe mô tô được làm giả các nhãn hiệu nổi tiếng. Ngoài ra, khi khám xét các chi nhánh công ty của Mãnh điều hành, lực lượng Công an tỉnh An Giang thu giữ rất nhiều xe mô tô, ô tô các loại cùng nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan quá trình sản xuất hàng giả và thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm. Các sản phẩm do công ty của Mãnh sản xuất ước trị giá nhiều tỉ đồng.

Công an tỉnh An Giang kiểm tra và thu thập nhiều tài liệu liên quan đến sản xuất, cung cấp hàng giả do Mãnh điều hành Ảnh: Công an An Giang

Đại tá Đinh Văn Nơi thông tin, Cơ quan Cánh sát điều tra Công an An Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật trong vụ sản xuất hàng giả của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.