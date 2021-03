Khởi tố giám đốc chi tiền 'điều chuyển' giám đốc công an tỉnh

Chiều 15.3, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Trí Mãnh (41 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh, có trụ sở và nhiều chi nhánh tại TP.Châu Đốc, để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả