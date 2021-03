Vụ chi 20 tỉ 'điều' đại tá Đinh Văn Nơi: Khởi tố, bắt giam Trần Trí Mãnh

Chiều 15.3, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Trí Mãnh (41 tuổi, trú khóm 6, P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả . Mãnh là người đã chi 10 tỉ đồng trong "phi vụ" nhờ người điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi khỏi tỉnh An Giang.

Công an tỉnh An Giang phát hiện nhiều phụ tùng mô tô và dầu nhớt các nhãn hiệu nổi tiếng nghi là giả trong công ty của Trần Trí Mãnh làm giám đốc Ảnh: Công an cung cấp

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 2.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành bắt giữ Trần Trí Mãnh, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh. Đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, trụ sở và các chi nhánh, kho hàng công ty của Mãnh tại TP.Châu Đốc. Qua đó, phát hiện thu giữ số lượng cực lớn chất lỏng đựng trong can nhựa, phuy nhựa; nhớt thành phẩm, phụ tùng xe mô tô... các thương hiệu nổi tiếng, nghi do Mãnh làm giả.

Trong quá trình khám xét, Công an tỉnh An Giang cũng phát hiện thu giữ nhiều mô tô, ô tô các loại cùng nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan. Đáng chú ý, khi khám xét nhà Trần Trí Mãnh tại P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc lực lượng công an còn phát hiện và thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm.

Quá trình điều tra, Trần Trí Mãnh đã khai nhận với Công an thêm vụ việc khiến dư luận "sửng sốt" hơn. Bản thân Mãnh đã bị nhóm của Đào Ngọc Cảnh (ngụ TP. Đà Nẵng ) lừa đảo, chiếm đoạt tiền. Cụ thể, Mãnh thông tin cùng với các đối tượng khác chi 20 tỉ đồng nhờ nhóm của Đào Ngọc Cảnh tìm người “điều” Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác.

Bắt giám đốc công ty sản xuất nhớt, phụ tùng xe mô tô... giả số lượng cực lớn

Trong vụ lừa đảo này, Mãnh đã chuyển tiền đặt cọc cho nhóm của Đào Ngọc Cảnh trước 10 tỉ đồng để “điều” đại tá Đinh Văn Nơi , Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đi khỏi tỉnh An Giang nhưng không có việc điều chuyển nào diễn ra như kế hoạch.

Sau đó, Trần Trí Mãnh được nhóm của Đào Ngọc Cảnh chuyển trả lại 7,4 tỉ đồng trong số 10 tỉ đồng đặt cọc để "điều" đại tá Đinh Văn Nơi. Còn lại 2,6 tỉ đồng, nhóm của Cảnh chia nhau tiêu xài cá nhân. Từ lời khai của Mãnh, Công an tỉnh An Giang đã tiến hành bắt 4 người trong nhóm của Cảnh để điều tra về hành vi lừa đảo đối với Mãnh gồm: Đào Ngọc Cảnh, Vũ Văn Quý, Ngô Văn Trọng và Hoàng Thị Tâm.