Đại tá Đinh Văn Nơi: 'Sung sướng' khi tội phạm muốn chi 20 tỉ đồng 'điều' đi

Đại tá Đinh Văn Nơi cho hay, tỉnh An Giang có hơn 100 km đường biên giới giáp Campuchia, là nơi các đối tượng buôn lậu xuyên quốc gia nhắm tới. Đặc biệt, tình trạng buôn lậu, sản xuất hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng mang lại lợi nhuận rất cao nên nhiều “đầu nậu” vận chuyển, mua bán hàng lậu , hàng gian, hàng giả “núp bóng” doanh nghiệp hoạt động mạnh ở tuyến biên giới.

Trần Trí Mãnh đã làm hàng giả quy mô lớn rất lâu

Công an tỉnh An Giang đã triển khai quyết liệt việc đấu tranh với các loại tội phạm này trên địa bàn biên giới và đã triệt xóa nhiều vụ án, bắt nhiều nghi phạm. Trong đó, đặc biệt nhất là vụ án buôn lậu 51 ký vàng do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tên thường gọi Mười Tường, ngụ xã Đa Phước, H.An Phú) và đồng bọn thực hiện.

Trần Trí Mãnh muốn dùng 20 tỉ đồng để "điều" đại tá Đinh Văn Nơi đi khỏi An Giang để không ảnh hưởng đến hoạt động mua bán, sản xuất hàng giả Ảnh: Công an cung cấp

Sau vụ án trên, qua rà soát trên địa bàn tỉnh, cơ quan công an xác định Trần Trí Mãnh (42 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh, trụ sở tại TP.Châu Đốc) sản xuất, mua bán hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trong thời gian dài, với quy mô lớn, giao hàng rất nhiều đầu mối ở An Giang và các tỉnh ĐBSCL.

Mãnh cũng có mối quan hệ chằng chịt với các đầu nậu buôn lậu trong và ngoài tỉnh An Giang, sẵn sàng cùng các đồng phạm chi tiền để "xử lý" ai làm ảnh hưởng việc làm ăn phi pháp của mình. Từ đó, Công an tỉnh An Giang đưa Mãnh vào “tầm ngắm” để đấu tranh, triệt phá.

Đại tá Đinh Văn Nơi thông tin, để đấu tranh với Mãnh, qua 2 tháng triển khai xác minh từ nhiều nguồn, cộng với tin báo của người dân, Công an tỉnh An Giang đã nắm hết tất cả các hành vi phạm pháp cũng như bản chất của Mãnh và các đồng phạm trong, ngoài tỉnh An Giang, từ đó triển khai bắt giữ Mãnh.

“Chúng tôi xác định phải bắt giữ Mãnh trước, sau đó tất cả các tổ công tác ở các tỉnh khác sẽ tiến hành bắt các đối tượng khác có liên quan về các hành vi làm hàng gian, hàng giả, kém chất lượng và hành vi lừa đảo để đưa về An Giang điều tra, làm rõ”, đại tá Đinh Văn Nơi thông tin.

Công an tỉnh An Giang phát hiện kho hàng giả, hàng nhái số lượng cực lớn của công ty do Trần Trí Mãnh điều hành Ảnh: Công an cung cấp

Chia sẻ thêm với PV Thanh Niên, đại tá Nơi cho hay, đối với vụ việc bắt giữ Trần Trí Mãnh và nhóm lừa đảo của Đào Ngọc Cảnh trong việc muốn chi 20 tỉ để “điều” ông đi nơi khác , Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã chứng minh được khoản tiền 10 tỉ đồng ứng trước của Mãnh cho nhóm của Cảnh chỉ là lừa đảo.

Vì qua điều tra, Công an An Giang đã chứng minh cụ thể được ai quản lý tiền, còn lại bao nhiêu "nên không còn uẩn khúc gì thêm trong vụ này", đại tá Nơi khẳng định

Đối với nhóm của Đào Ngọc Cảnh và đồng bọn liên hệ với Trần Trí Mãnh nhằm thực hiện hành vi lừa đảo “điều” ông đi nơi khác, đại tá Đinh Văn Nơi cho biết Đào Ngọc Cảnh, người được Mãnh liên hệ để nhờ cậy việc “điều” ông đi nơi khác, chỉ là một người bình thường, không có mối quan hệ nào với lãnh đạo cơ quan nhà nước. Vì Cảnh hiện đã 74 tuổi nên Công an tỉnh An Giang không xem xét bắt giam Cảnh.

“Vụ việc bắt Trần Trí Mãnh chỉ là khởi đầu của chuyên án. Công an tỉnh An Giang sẽ tiếp tục điều tra các đầu nậu và mắc xích liên quan để bắt, xử lý theo quy định”, đại tá Đinh Văn Nơi chia sẻ.

Người dân tố giác tội phạm giúp công an đấu tranh triệt phá

Đại tá Đinh Văn Nơi cho hay, thời gian qua các nhóm tội phạm không chỉ muốn dùng tiền để “điều” ông đi, mà thậm chí còn sử dụng các thủ đoạn nguy hiểm để đe dọa cá nhân ông, hòng khiến bản thân ông chùng bước.

Nhớt giả các thương hiệu nổi tiếng đã bị Trần Trí Mãnh làm giả, chứa trong các phuy nhựa lớn, bán khắp các tỉnh thành ĐBSCL Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài ra, nhiều nghi can còn muốn dùng mối quan hệ quen biết để tiếp cận ông nhằm mục đích có lợi cho họ, nhưng ông đã thẳng thừng nói không với những người này để đấu tranh cương quyết với tội phạm.

Đại tá Nơi nói: “Tôi luôn nhắc nhở, quán triệt kỹ lưỡng trong toàn lực lượng Công an tỉnh An Giang, phải xác định những mối quan hệ có ích cho ngành, cho Đảng, Nhà nước và nhân dân thì công an sẽ tiếp xúc. Còn đối với những người muốn lợi dụng mối quan hệ với công an để thực hiện hành vi phạm tội thì không được quan hệ, quen biết. Trong đó, bản thân tôi là giám đốc công an tỉnh phải là đầu tàu gương mẫu thực hiện quy định này, không “bắt tay”, không quan hệ, không quen biết với bất cứ trường hợp nào làm ảnh hưởng đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm”.

Vũ Văn Quý (ngụ Q3, TP.HCM) "nổ" với Đào Ngọc Cảnh và các đối tượng khác trong nhóm là có mối quan hệ quen biết để "điều" đại tá Đinh Văn Nơi khỏi An Giang. Sau đó, Quý và nhóm của Cảnh thỏa thuận với Mãnh giá 20 tỉ đồng để nhờ cậy người "điều" Giám đốc Công an tỉnh An Giang Ảnh: Công an cung cấp

Liên quan đến việc Trần Trí Mãnh và các đồng phạm "chi 20 tỉ đồng" nhằm mục đích chuyển ông ra khỏi địa bàn, đại tá Nơi cho biết bản thân ông lại "thấy sung sướng, vì điều đó chứng tỏ công việc của mình đạt hiệu quả".

Đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định: “Vụ việc này tôi khẳng định không có liên quan đến cơ quan nhà nước và nội bộ ngành công an mà các đối tượng chỉ lừa đảo lẫn nhau. Tôi nghĩ rằng việc các đối tượng đòi bỏ 20 tỉ đồng ra để “điều” tôi đi vì họ muốn phản kháng lại, sau khi bị công an tỉnh đánh trúng, đánh đúng với hiệu quả cao"

"Bản thân tôi luôn xác định công việc đã hiệu quả, đánh trúng, đánh đúng tội phạm rồi, nên rất sung sướng. Không vì việc này, việc nọ mà lung lay tư tưởng hoặc chùng bước. Thời gian qua và sắp tới cũng vậy, Công an tỉnh An Giang luôn xác định rõ đấu tranh với tội phạm không khoan nhượng, không vì tình cảm riêng tư. Người dân cứ tố giác tội phạm, sẽ giúp lực lượng công an tiến hành đấu tranh”.

Đào Ngọc Cảnh được Trần Trí Mãnh liên hệ nhờ thực hiện "phi vụ" đưa đại tá Đinh Văn Nơi đi nơi khác Ảnh: Công an cung cấp

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, sau thời gian điều tra xác minh, điều tra, ngày 2.3 Công an tỉnh An Giang đã tiến hành bắt Trần Trí Mãnh để điều tra về hành vi sản xuất, mua bán hàng giả phụ tùng xe máy, nhớt… với số lượng cực lớn.

Từ khai báo của Mãnh, Công an tỉnh An Giang đã bắt Đào Ngọc Cảnh (74 tuổi) Ngô Văn Trọng (48 tuổi, cùng ngụ Đà Nẵng ); Vũ Văn Quý (30 tuổi, ngụ TP.HCM) và Hoàng Thị Tâm (54 tuổi, ngụ Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác.

Tại cơ quan công an, Mãnh khai do lo sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn phi pháp nên cùng một số đồng phạm bàn cách dùng tiền để nhờ người “điều” đại tá Đinh Văn Nơi ra khỏi địa bàn tỉnh An Giang.

Vào tháng 1.2021, Trần Trí Mãnh đã thỏa thuận, chi cho nhóm của Đào Ngọc Cảnh 20 tỉ đồng hòng thực hiện điều này. Mãnh đã chuyển cho nhóm của Cảnh 10 tỉ đồng trước. Hai bên thỏa thuận sau 3 ngày nếu ông Nơi không bị chuyển đi nơi khác thì nhóm của Cảnh phải hoàn trả lại tiền cho Mãnh.

Sau đó, khi biết được nhóm của Cảnh lừa đảo mình, Mãnh đòi lại tiền, được nhóm của Cảnh chuyển lại 7,4 tỉ đồng. Số tiền còn lại, nhóm của Đào Ngọc Cành chia nhau tiêu xài cá nhân.

Liên quan đến vụ việc sản xuất, mua bán hàng giả của Trần Trí Mãnh và hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến nhóm của Đào Ngọc Cảnh, đại tá Đinh Văn Nơi cho biết cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.