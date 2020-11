An Giang: Điều tra vụ buôn lậu 51 kg vàng, công an đồng loạt khám xét 15 địa điểm

Chiều ngày 28.11 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông tin, liên quan đến vụ bắt giữ 51 kg vàng vận chuyển trái phép qua biên giới Campuchia vào Việt Nam ngày 30.10, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bổ sung thêm 2 bị can, gồm: Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, 51 tuổi, ngụ xã Đa Phước, H.An Phú) và Lê Thị Bạch Vân (54 tuổi, ngụ xã Kiến An, H.Chợ Mới).

Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) bị Công an khởi tố và bị truy nã đặc biệt nguy hiểm Ảnh: Công an cung cấp

Lê Thị Bạch Vân cũng bị khởi tố và truy nã đặc biệt nguy hiểm do liên quan đến 51 kg vàng bị công an bắt giữ Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng đã ra quyết định truy nã đặc biết nguy hiểm đối với 5 người, gồm: Nguyễn Thị Kim Hạnh, Lê Thị Bạch Vân, Nguyễn Hữu Phước (31 tuổi, ngụ xã Châu Phong, TX.Tân Châu), Võ Văn Trung (40 tuổi, ngụ xã Đa Phước, H.An Phú) và Phạm Tấn Lộc (34 tuổi, ngụ P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc).

Nguyễn Hữu Phước; Võ Văn Trung và Phạm Tấn Lộc (từ trái qua phải) cũng đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng tiếp tục truy tìm các đối tượng: Võ Văn Kha (48 tuổi, ngụ P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc), Phạm Thanh Sang (38 tuổi) và Trần Văn Phương (47 tuổi, cùng ngụ xã Đa Phước, H.An Phú, An Giang) do có liên quan đến vụ án.

Công an đang truy tìm: Võ Văn Kha; Trần Văn Phương và Phạm Thanh Sang (từ trái sang phải ) Ảnh: Công an cung cấp

Trong buổi chiều ngày 28.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng đã tiến hành khám xét đồng loạt 15 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc, kinh doanh của những người có liên quan đến vụ việc vận chuyển 51 kg vàng.

Công an lập biên bản thu giữ các tài liệu tại khách sạn Hạnh Phát, số 260 Thủ Khoa Nghĩa, phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc Ảnh: Công an cung cấp

Bao gồm khám xét: nhà ở và phủ thờ gia đình Nguyễn Thị Kim Hạnh; hoa viên Hạnh Phát và cây xăng Hạnh Phát. Khám xét nơi ở của: Nguyễn Văn Minh, Võ Văn Trung, Nguyễn Hoàng Út, Trần Văn Hải (cùng tại xã Đa Phước, H.An Phú), Nguyễn Thị Thu Hà , Phạm Tấn Lộc (tại P.Châu Phú A, TP. Châu Đốc), Phan Văn Bồ (tại P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc), Nguyễn Hữu Phước (tại xã Châu Phong, TX.Tân Châu) và nơi ở của Võ Minh Tâm (tại xã Mỹ Đức, H.Châu Phú).Đồng thời, khám xét kho Lộc Phát (tại xã Đa Phước, H.An Phú) và khách sạn Hạnh Phát, (tại P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc).

Kết quả, Công an đã thu giữ được nhiều tài liệu và vật chứng liên quan đến vụ án.

Lực lượng Công an tiến hành khám xét phủ thờ gia đình Nguyễn Thị Kim Hạnh, tại xã Đa Phước, H.An Phú, An Giang Ảnh: Công an cung cấp

Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị Cơ quan, tổ chức, người dân phát hiện hoặc biết thông tin về các đối tượng nêu trên thì thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất hoặc báo về số điện thoại 02963.843.138.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào trưa ngày 30.10, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã tuần tra trên tuyến biên giới, phát hiện nhóm người điều khiển xuồng máy từ Campuchia vào Việt Nam có biều hiện nghi vấn nên bí mật theo dõi. Khi nhóm này đến khu vực P.Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc thì nhóm này cho xuồng cập vào bờ rồi khuân vác các bao tải và bọc ni lông màu đen lên bờ. Khi lực lượng Công an ập đến các đối tượng chống trả quyết liệt và nhảy xuống xuồng tẩu thoát.

Lực lượng đã kịp thời bắt giữ Trần Văn Hải (49 tuổi, ngụ xã Đa Phước, H.An Phú) và thu giữ tang vật gồm 51 kg vàng. Đến nay, liên quan đến vụ việc Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can để phục vụ điều tra về hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.