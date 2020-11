Quảng Nam: Truy nã nghi phạm dùng súng tự chế bắn chết người

Chiều 28.11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết liên quan đến hai vụ dùng súng tự chế bắn người trong đêm , đơn vị đã ra quyết định truy nã đối với Đỗ Xuân Hải (41 tuổi, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, H.Bắc Trà My, Quảng Nam) về tội “ Giết người ”.

Theo điều tra ban đầu, trước khi xảy ra hai vụ nổ súng , chiều 26.11, Đỗ Xuân Hải đi đám giỗ nhà người quen, sau đó đi hát karaoke cùng chị Trần Thị Ly Na (38 tuổi, ở TT.Trà My, H.Bắc Trà My). Do có nợ tiền bạc từ trước nên sau khi rời quán karaoke, Hải và chị Na có nhắn tin qua lại với nhau.