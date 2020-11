Quảng Nam: Xác định nghi phạm hai vụ dùng súng bắn người trong đêm

Sáng 27.11, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, liên quan đến hai vụ nổ súng trong đêm , trong đó có 1 nạn nhân bị tử vong là do nghi phạm Đỗ Xuân Hải (39 tuổi, ở thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, H.Bắc Trà My, Quảng Nam) gây ra.