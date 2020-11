Quảng Nam: 3 người trong một gia đình bị bắn, chém trọng thương trong đêm

Sáng 27.11, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, trong tối 26.11, trên địa bàn xảy ra 2 vụ bắn súng tự chế khiến 1 người chết, 3 người bị thương. Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm các nghi phạm gây ra hai vụ nổ súng nói trên.

Chiếc xe máy Hải để lại hiện trường sau khi gây án ẢNH: NAM THỊNH

Trước đó, khoảng 20 giờ tối 26.11, một nghi phạm chưa xác định danh tính đã dùng súng tự chế bắn vào ngực chị Trần Thị Ly Na (28 tuổi, ở TT.Trà My, H.Bắc Trà My, Quảng Nam). Tiếp đó, nghi phạm này dùng dao chém vào đầu và mặt bà Trần Thị Lan (53 tuổi, mẹ chị Na) và chém con chị Na tên là Trần Quang Huy (12 tuổi).

Ngay sau đó, cả 3 người đã được đưa đến Trung tâm y tế H.Bắc Trà My cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã gắp ra một viên đạn găm vào ngực chị Na.

Khoảng 19 giờ tối qua 26.11, Đỗ Xuân Hải (39 tuổi, ở thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, H.Bắc Trà My, Quảng Nam) mang theo súng tự chế chạy xe máy BS 92-F8 2641, đến nhà hàng xóm là ông Nguyễn Thành Tại (49 tuổi, trú cùng địa phương) để giải quyết mâu thuẫn.

Khẩu súng tự chế Hải dùng bắn ông Tại sau đó bỏ lại hiện trường ẢNH: NAM THỊNH

Khi vừa đến, thấy ông Tại đang ngồi xem tivi với vợ tại phòng khách, Hải liền rút súng tự chế ra bắn nhiều phát vào ngực ông Tại khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án xong, Hải đã để lại chiếc xe máy và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo vị lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, hai vụ nổ súng tự chế xảy ra ở hai địa bàn khác nhau nhưng về điểm chung rất giống nhau. Còn xác định cùng một nghi phạm gây án hay nhiều nghi phạm thì lực lượng chức năng đang phải điều tra làm rõ.

Tiếp nhận tin báo, Công an H.Bắc Trà My phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ án. Ngoài ra, lực lượng chức năng đang tổ chức truy bắt các nghi phạm.

Hiện nguyên nhân xảy ra 2 vụ dùng súng tự chế bắn người đang được điều tra, làm rõ.