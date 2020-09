Hẹn ra công viên giải quyết mâu thuẫn, 1 người bị đâm chết

Ngày 7.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Đức Tăng (36 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi giết người. Tăng là nghi phạm dùng dao đâm chết Phan Bá Thanh (24 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) xảy ra vào chiều ngày 6.9.

Theo điều tra ban đầu, vào trưa ngày 6.9, Tăng, Thanh cùng vài người nữa ngồi nhậu tại một phòng trọ ở P.Long Bình (TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Đang nhậu thì Thanh và Tăng xảy ra mâu thuẫn. Tiệc nhậu giải tán.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra truy bắt các nghi can. Đến chiều tối cùng ngày, Tăng đã đến trụ sở công an đầu thú, thừa nhận hành vi đâm chết anh Thanh.