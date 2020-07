Bắt tổng giám đốc dùng súng cướp tiền ngân hàng

Chiều 29.7, Công an Q.Đống Đa cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Hà Nội và Cục CSHS Bộ Công an làm rõ và bắt giữ các nghi phạm gây ra vụ cướp Ngân hàng (NH) BIDV chi nhánh Ngọc Khánh (27 Huỳnh Thúc Kháng, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) vào sáng 27.7.