Thu giữ 85 khẩu súng quân dụng, súng tự chế

Chiều 29.7, Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết từ ngày 11.3 đến nay, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu về mở cao điểm kiểm tra, vận động, thu hồi và đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ , công cụ hỗ trợ trên địa bàn toàn tỉnh, lực lượng công an đã thu giữ 85 khẩu súng quân dụng