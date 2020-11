Án mạng ở Khu Him Lam Q.7: Nạn nhân, hung thủ đều là người Hàn Quốc

Trưa 28.11, nguồn tin của PV Thanh Niên từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết công an đã xác định được hung thủ vụ án mạng ở Khu dân cư Him Lam (Q.7, TP.HCM) và hiện đang ráo riết truy bắt.

Công an có mặt khám nghiện hiện trường vụ án mạng ở Khu dân cư Him Lam (P.Tân Hưng, Q.7) vào tối 27.11 - Ảnh: Trác Rin Ảnh: Trác Rin Công an có mặt khám nghiện hiện trường vụ án mạng ở Khu dân cư Him Lam (P.Tân Hưng, Q.7) vào tối 27.11