TP.HCM: Điều tra vụ án mạng người đàn ông bị đâm chết tại nhà trọ

Ngày 26.11, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, truy xét vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Điều tra vụ án mạng lúc rạng sáng tại một nhà trọ ở Bình Chánh

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 24.11, người dân nghe tiếng cự cãi tại nhà trọ trên đường số 1A (xã Vĩnh Lộc B, H. Bình Chánh, TP.HCM). Nhiều người chạy đến xem thì thấy ông N.V.C. (40 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh) gục chết , trên người có vết thương.

Cũng theo người dân, phòng trọ nói trên là do ông Võ Tấn Q. (39 tuổi, quê Cà Mau) thuê để ở khoảng vài tháng nay. Tối cùng ngày, Q. ngồi nhậu tại nhà trọ với bạn thì ông C. đi đến. Giữa Võ Tấn Q. và ông C. nảy sinh mâu thuẫn cự cãi do nợ nần tiền bạc . Lúc này chủ nhà trọ ra nhắc nhở vì đã khuya nên mọi người giải tán ra về.

Một lúc sau, ông C. quay lại tiếp tục cự cãi và đánh ông Võ Tấn Q. Tức giận, ông Q. chạy vào bếp lấy con dao đâm trúng người ông C. làm nạn nhân gục chết tại chỗ. Còn Võ Tấn Q. bỏ trốn.

Nhận tin báo, Công an H.Bình Chánh có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm, điều tra, truy xét nghi can liên quan vụ án mạng.