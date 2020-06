Cự cãi chuyện tiền bạc, vợ chồng hờ siết cổ nạn nhân đến chết

Theo cáo trạng, năm 2018, Đời và Oanh chung sống như vợ chồng tại ấp Thanh Sơn, xã Thanh Đức. Khoảng 9 giờ ngày 16.10.2019, Đời chở Oanh bằng xe máy đến nhà bà Phạm Thị Hoa, là chị cùng cha khác mẹ với Đời. Tại đây, trong lúc nói chuyện về tiền bạc, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân phát hiện sự việc nên báo công an. Đến 3 giờ ngày hôm sau (17.10.2019), Đời đến công an đầu thú, Oanh cũng có mặt tại cơ quan công an sau đó đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Kết luận pháp y cho thấy bà Hoa tử vong do ngạt hô hấp và đa chấn thương