Vụ chi 20 tỉ đồng để 'điều chuyển' giám đốc công an tỉnh: Chỉ là trò lừa đảo

Chiều 10.3, trao đổi riêng với Báo Thanh Niên, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, thông tin Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc Trần Trí Mãnh (41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh, trụ sở P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc) chi 20 tỉ đồng để “điều chuyển” ông đến địa bàn khác công tác (Thanh Niên đã đưa tin).

Theo đại tá Nơi, Công an tỉnh An Giang đã nắm thông tin về âm mưu của Mãnh và các đối tượng khác lên kế hoạch chi 20 tỉ đồng để nhờ cậy nhóm của Đào Ngọc Cảnh thực hiện việc “điều chuyển” nói trên cách đây 2 tháng.

Riêng Mãnh không biết rằng từ nguồn tin tố giác của quần chúng, đường dây sản xuất buôn bán phụ tùng xe máy, nhớt giả các nhãn hiệu nổi tiếng của Mãnh đã bị đưa vào “tầm ngắm” của Công an tỉnh An Giang và được lên kế hoạch đấu tranh, triệt phá.

Bắt giám đốc công ty sản xuất nhớt, phụ tùng xe mô tô... giả số lượng cực lớn

“Mãnh đã sản xuất hàng giả rất lâu, quy mô rất lớn để buôn bán khắp các tỉnh thành ĐBSCL và có quan hệ lớn, chằng chịt với các đầu nậu buôn lậu ở An Giang cùng các tỉnh thành khác. Nhận thấy gần đây công an tỉnh đấu tranh mạnh với tình trạng buôn lậu, mua bán vận chuyển hàng gian, hàng giả tại khu vực biên giới, sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn của mình nên Mãnh bàn bạc với các đầu nậu khác trên địa bàn tìm người để điều chuyển giám đốc công an tỉnh đi chỗ khác để dễ làm ăn. Mãnh đã nhờ cậy Cảnh thực hiện vụ “điều chuyển” với số tiền 20 tỉ đồng. Tuy nhiên, bản chất vụ việc này chỉ là lừa đảo, chứ không phải nhờ hỏi, chạy chọt ai hết”, đại tá Nơi nói.

Mãnh đã tạm ứng cho nhóm của Đào Ngọc Cảnh, Ngô Văn Trọng, Vũ Văn Quý và Hoàng Thị Tâm số tiền 10 tỉ đồng để thực hiện phi vụ “điều chuyển” nói trên.

Tuy nhiên qua điều tra, Công an An Giang xác định, Cảnh chỉ là công dân bình thường, không quen biết ai có chức vụ trong các cơ quan nhà nước nên đó chỉ là trò lừa đảo.

Cùng với việc bắt giữ Mãnh tại TP.Châu Đốc, Công an tỉnh An Giang đã phân công các tổ công tác đến các địa phương nhóm Cảnh trú ngụ như Đà Nẵng , TP.HCM... theo dõi để bắt giữ Cảnh, Trọng, Quý, Tâm đưa về An Giang đấu tranh làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại tá Nơi nói: “Chỉ trong vòng 2 tháng, Ban chuyên án đã thu thập được tất cả tài liệu, chứng cứ và nguồn tin để phá án. Rõ ràng, qua vụ việc, Công an tỉnh An Giang đã đánh đúng và trúng đối tượng và hiệu quả với tội danh của các loại tội phạm nên các đối tượng này đã phản ứng lại. Tôi khẳng định vụ việc này các nhóm lừa đảo không quen biết ai hoặc liên quan đến lãnh đạo, nội bộ ngành công an”.