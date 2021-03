Đại tá Đinh Văn Nơi là người phát ngôn của Công an tỉnh An Giang

Chiều ngày 17.3, Công an tỉnh An Giang cho biết, đại tá Đinh Văn Nơi , Giám đốc Công an tỉnh An Giang là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Công an tỉnh An Giang.

Trước đó, ngày 15.3, đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang, ký thông báo số 852/TB-CAT-PV01 gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang thông báo người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Công an tỉnh An Giang là đại tá Đinh Văn Nơi, giám đốc công an tỉnh này.