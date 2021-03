An Giang: 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép núp ở lùm cây, bị dân báo công an đến bắt

Liên quan vụ 'điều' đại tá Đinh Văn Nơi , Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đi nơi khác với giá 20 tỉ đồng, Công an tỉnh An Giang vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo.