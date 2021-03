An Giang: Bắt bị can tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Chiều 19.3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Khanh (31 tuổi, trú xã Phú Lộc, H.An Phú, An Giang) về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Nhóm 13 người Trung Quốc được Nguyễn Văn Khanh chở để đưa sang Campuchia trái phép bị Công an phát hiện, bắt giữ vào rạng sáng 7.3 Ảnh: Công an cung cấp

Qua điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Khanh khai đã quen biết với một đối tượng tên Bình (ở Campuchia). Bắt đầu từ tháng 4.2020, Khanh đã nhiều lần đón những người muốn xuất cảnh trái phép từ TP.Châu Đốc để đưa lên xã Khánh An (H.An Phú) để giao cho Bình tổ chức cho họ xuất cảnh trái phép sang Campuchia, với tiền công là 500.000 đồng/1 người.

Tối 6.3, Khanh thông qua một người bạn liên hệ thuê xe ô tô 16 chỗ biển kiểm soát 67B-012..., do tài xế Nguyễn Phương Hùng (35 tuổi, trú khóm Châu Long 1, P.Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc) điều khiển để sang TX.Tân Châu (An Giang) để rước 13 người Trung Quốc sang TP.Châu Đốc.

Đến khoảng 3 giờ 15 phút ngày 7.3, khi Hùng chở 13 người Trung Quốc về đến khu vực P.Châu Phú B, TP.Châu Đốc để chờ bàn giao lại cho một người lạ ở xã Khánh Bình (H.An Phú) xuống chở về biên giới Campuchia và nhận tiền công thì bị lực lượng Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 13 người Trung Quốc không có giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định.

Hiện vụ việc tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.