Hà Nội: Khởi tố nam thanh niên dựng kịch ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ để cua gái

Các bị can Đức, Miều, Hoàng Ông Nhất, Triệu Ông Nhất (từ trái qua) tại cơ quan điều tra Ảnh Công an cung cấp Sáng 17.3, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Đống Đa (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đức (24 tuổi, quê tại H.Nông Cống, Thanh Hóa) và 3 thanh niên đều quê ở Lào Cai là Hoàng Ông Nhất (23 tuổi), Triệu Ông Nhất (25 tuổi), Lương Thanh Miều (23 tuổi) để làm rõ tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ tháng 10.2020, Đức quen và nảy sinh tình cảm với chị N.T.T (19 tuổi, trú tại Hà Nội). Sau nhiều lần tỏ tình bất thành, Đức đã bàn bạc với Miều để dựng kịch “ anh hùng cứu mỹ nhân ” để bạn gái cảm động.

Khoảng 19 giờ ngày 4.3, Đức hẹn chị T. đến cổng chùa Phúc Khánh (P.Ngã Tư Sở, Q.Đống Đa, Hà Nội) để gặp mặt. Khi đến điểm hẹn, chị T. bị nhóm Miều cùng Hoàng Ông Nhất, Triệu Ông Nhất bắt lên xe rồi đưa về một ngôi nhà ở xã Kim Chung (H.Đông Anh, Hà Nội).

Đúng theo kịch bản, Miều lấy điện thoại của chị T. gọi cho Đức, yêu cầu mang 500 triệu đồng sang chuộc bạn gái. Ngay lập tức “anh hùng” đã có mặt tại địa điểm giam giữ bạn gái, trao đổi tiền chuộc với mục đích khiến chị T. rung động.

Tuy nhiên, sau khi thoát ra ngoài, chị T. không yêu Đức mà đến cơ quan công an trình báo hành vi của nhóm thanh niên.

Tiếp nhận trình báo, Công an Q.Đống Đa đã bắt khẩn cấp Đức, Miều, Hoàng Ông Nhất và Triệu Ông Nhất và khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng. Bước đầu, cả 4 bị can đã khai nhận hành vi phạm tội.