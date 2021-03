Hải Dương: Khởi tố nam thanh niên đốt pháo làm hỏng nhà dân để đòi nợ thuê

Ngày 16.3, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an TP.Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đăng Hải (33 tuổi, ngụ tại khu 4, P.Nhị Châu, TP.Hải Dương) về hành vi gây rối trật tự công cộng