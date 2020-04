Bất an với chủ nợ

Trong năm 2019, Công an TP.Đà Nẵng đã đưa khoảng 150 nghi phạm có dấu hiệu cho vay nặng lãi vào tầm ngắm. Việc kiềm chế, giám sát chặt động tĩnh cũng buộc các ổ nhóm ngoại tỉnh rời Đà Nẵng, hơn 10 công ty núp bóng tín dụng đen phải đóng cửa… Mới đây nhất, Công an Q.Hải Châu triệt xóa nhóm cho vay nặng lãi 9 nghi phạm từ Hải Phòng, Bắc Giang, Thanh Hóa, Hải Dương vào TP.Đà Nẵng hoạt động. Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an Q.Hải Châu cho biết đã theo dõi nhóm này từ lâu, nhưng khi Công an TP.Đà Nẵng truy quét nhiều ổ nhóm khác, đàn em của Nguyễn Xuân Cường (28 tuổi, ngụ H.An Dương, Hải Phòng) được lệnh dạt đi tỉnh thành khác. Gần đây, thấy tình hình tạm lắng, Cường cho đàn em quay lại, chỉ trong thời gian ngắn đã có hơn 300 nạn nhân vay hàng chục tỉ đồng với lãi suất gấp 5 lần cho phép rồi bị chặn bắt.