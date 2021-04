An Giang: Bắt 2 tên trộm xe quán cà phê, đâm bảo vệ giải vây đồng bọn

Sáng 9.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Xuyên, An Giang cho biết, vừa bắt giữ Lê Ngọc Lợi (tự Gà Lôi, 34 tuổi, không nơi cư trú nhất định) và Lê Gia Huy (tự Huy Cá, 25 tuổi, trú P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên) để điều tra xử lý về hành vi trộm xe máy trên địa bàn.

Sau đó, Huy điều khiển xe máy chở Lợi đảo quanh nhiều tuyến đường tìm tài sản lấy trộm. Khi đến khu vực khóm Đông Thịnh 8, P.Mỹ Phước thì phát hiện trong nhà xe quán cà phê có nhiều xe máy nên lẻn vào lấy trộm.

Thấy Huy bị bắt, Lợi cầm dao từ ngoài lao vào đâm trúng vùng lưng bảo vệ quán và 1 chém khách của quán cùng tham gia bắt Huy gây thương tích cho hai người rồi cả hai tên trộm tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP.Long Xuyên đã chỉ đạo lực lượng hình sự phối hợp cùng công an địa phương nhanh chóng xác minh, truy bắt hai tên trộm xe máy. Đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, lực lượng Công an bắt giữ được Huy tại tiệm game bắn cá và tiến hành thu hồi 2 xe máy bị trộm. Lê Ngọc Lợi trốn đến sáng 7.4 cũng đã bị Công an TP.Long Xuyên bắt giữ.