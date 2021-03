Công an TP.Đồng Xoài bắt giữ đối tượng cầm đầu vụ bắt, giữ người trái pháp luật

Ngày 28.3, Công an TP.Đồng Xoài, Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp Lê Trương Phi (Phi đen, 32 tuổi, ngụ H.Bàu Bàng, Bình Dương) để điều tra về hành vi “ bắt, giữ người trái pháp luật”

Phi được xác định là kẻ cầm đầu nhóm người bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại P.Tiến Thành, (TP.Đồng Xoài) ngày 23.12.2020.

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Y Thu tại cơ quan công an - đã bị khởi tố về tội "bắt, giữ người trái pháp luật"

Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, Quay xuống đến nơi thì thấy có một nhóm khoảng 20 người đứng đợi. Sau đó Quay gọi điện thoại cho Hồ Minh Đạt (thường trú Hà Nội, giám đốc công ty đòi nợ Nhất Tín) và một người tên Hùng Sâm (nhân viên công ty đòi nợ Nhất Tín) để hỗ trợ chỗ công ty Lộc giải quyết mâu thuẫn.

Quay nói chưa lấy được tiền thì Phi giảm xuống còn 200 triệu đồng và liên tục hù dọa, bắt Quay phải trả nếu không sẽ giết. Sau khi Quay mượn được tiền, chuyển khoản cho nhóm người này thì sáng cùng ngày mới được thả ra. Nhóm người này tiếp tục đe dọa nếu báo công an thì chúng sẽ giết.

Đến ngày 28.12.2020, Voòng Nhục Quay đã đến Công an TP.Đồng Xoài để trình báo sự việc trên.

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội cảnh sát hình sự Công an TP.Đồng Xoài đã tiến hành vào cuộc điều tra, xác minh.

Đến ngày 20.1.2021, Trương Trọng và Y Thu biết không thể trốn thoát nên đã đến cơ quan cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 2 đối tượng này sau đó đã bị Công an TP.Đồng Xoài ra quyết định khởi tố bị can về hành vi “bắt, giữ người trái pháp luật”.