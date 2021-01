Bắt 3 đối tượng mang hung khí đi đòi nợ, bắt giữ người trái pháp luật

Chiều 5.1, thượng tá Nguyễn Văn Tưởng, Trưởng công an H.Sơn Hà (Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự nhóm 3 nghi phạm mang hung khí đi đòi nợ và có hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

3 nghi phạm bắt giữ người trái pháp luật bị Công an H.Sơn Hà bắt giữ Ảnh: Công an H.Sơn Hà cung cấp

Băng nhóm này đi ô tô BS 76A-113.27 đến địa bàn H.Sơn Hà (Quảng Ngãi) khoảng 15 giờ ngày 4.1. Khi đến địa bàn tổ dân phố Cà Đáo, TT.Di Lăng, H.Sơn Hà, có 3 người rời khỏi xe, dùng mã tấu khống chế , bắt anh Đ.T.Q (29 tuổi) đẩy lên xe ô tô, chạy về TP.Quảng Ngãi.

Thời điểm này, Công an H.Sơn Hà nhận được tin báo nên phối hợp với Công an xã Sơn Hạ, H.Sơn Hà lập chốt truy bắt. Khi xe ô tô BS 76A-113.27 xuất hiện, lực lượng công an nhanh chóng khống chế, bắt giữ nhóm 3 người trên xe đưa về trụ sở để làm rõ vụ việc.

3 đối tượng nói trên gồm: Nguyễn Văn Tiến (24 tuổi, trú tại P.Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi), Phùng Thất Tôn (30 tuổi, trú xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi) và Phan Thanh Khải (35 tuổi, trú tại P.Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi). Công an thu giữ một mã tấu, một gậy bóng chày và một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng.

Kiểm tra nhanh, cả 3 nghi phạm này đều dương tính với chất ma túy . Qua đấu tranh, cả 3 khai nhận hành vi bắt anh Q. là để đòi nợ 100 triệu đồng.

Thượng tá Tưởng cho biết, công an huyện đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng dùng hung khí đi đòi nợ và bắt giữ người trái pháp luật nói trên để điều tra, làm rõ.