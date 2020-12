Kịp thời ngăn chặn hàng chục thanh, thiếu niên vác mã tấu hỗn chiến

Khoảng 18 giờ tối 1.12, hơn 10 cán bộ, chiến sĩ Công an P.Lộc Phát (TP.Bảo Lộc) cùng lực lượng dân quân phường đã kịp thời ngăn chặn, khống chế bắt giữ nhiều đối tượng trong hàng chục thanh, thiếu niên vác theo mã tấu, dao, mác chuẩn bị hỗn chiến , "thanh toán" nhau.

Cụ thể, vào thời điểm trên, sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, có gần 30 thanh, thiếu niên vác theo mã tấu, dao, mác đang tụ tập tại khu tái định cư trên đường Đào Duy Từ (Tổ dân phố 15, P.Lộc Phát, TP.Bảo Lộc) chuẩn bị hỗn chiến. Lập tức, dưới sự chỉ huy trực tiếp của đại úy Phạm Thành Giang – Trưởng công an P.Lộc Phát (TP.Bảo Lộc) đã huy động hơn 10 cán, chiến sĩ và lực lương dân quân kịp thời có mặt ngăn chặn, khống chế bắt giữ nhiều thanh, thiếu niên. Số thanh niên, thiếu niên còn lại đã lợi dụng trời tối bỏ chạy vào các vườn cà phê, con hẻm tẩu thoát.

Ngăn chặn băng nhóm chuẩn bị hỗn chiến Ảnh: T.D

Ghi nhận tại hiện trường, lực lượng Công an P.Lộc Phát đã khống chế bắt giữ 9 thanh, thiếu niên (chưa xác định danh tính) độ tuổi từ 16 – 22 tuổi. Ban đầu, các thanh, thiếu niên bị bắt giữ khai đến từ nhiều địa phương trên địa bàn TP.Bảo Lộc và H.Bảo Lâm. Đặc biệt, tại hiện trường lực lượng công an đã thu 17 mã tấu (đã hàn cán dài bằng tuýp sắt) cùng 6 dao, mác do các thanh, thiếu niên mang theo chuẩn bị hỗn chiến. Công an còn thu giữ 5 xe máy của nhóm thanh, thiếu niên nói trên bỏ lại tại hiện trường.

Hiện, Công an P.Lộc Phát đã báo cáo vụ việc lên Công an TP.Bảo Lộc và đang phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an thành phố tiến hành lập biên bản vụ việc; đồng thời, lập biên bản tạm giữ đối với 9 thanh, thiếu niên bị bắt giữ để mở rộng điều tra, xử lý.