Hai băng nhóm hỗn chiến ở Quy Nhơn: Hơn 30 người tham gia chém nhau

Chiều 17.5, Phòng Cảnh sát hình sự sát (PC 02) Công an tỉnh Bình Định cho biết đơn vị này xác định được nguyên nhân và danh sách 2 băng nhóm thanh niên hỗn chiến ở TP.Quy Nhơn (Bình Định) khiến 1 người chết.

Theo đó, nhóm thứ nhất (còn gọi là nhóm Nhà Đèn, ở P.Lê Lợi, TP.Quy Nhơn) do Lê Minh Hòa cầm đầu, có khoảng 16 - 18 thanh niên tham gia. Nhóm thứ 2 ở P.Đống Đa (TP.Quy Nhơn) do Huỳnh Văn Hậu cầm đầu, có khoảng 12 - 15 người tham gia.

Công an xác định danh sách 2 băng nhóm tham gia hỗn chiến

Hiện có 4 thanh niên liên quan đến vụ việc đã ra đầu thú. Cơ quan điều tra cũng bắt khẩn cấp 1 đối tượng, làm việc với một số người liên quan và kêu gọi các thanh niên trong vụ hỗn chiến (đã bỏ trốn) ra đầu thú. Công an tạm giữ 3 xe máy do nhóm của Hậu bỏ lại hiện trường, 1 khẩu súng và nhiều loại hung khí mà 2 nhóm đã dùng c hém nhau