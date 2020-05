Quy Nhơn: Hai nhóm thanh niên hỗn chiến, 1 người bị chém tử vong

Chiều 16.5, Công an tỉnh Bình Định cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Công an TP.Quy Nhơn tổ chức điều tra, xác minh và làm rõ các nghi can tham gia hỗn chiến khiến một nam thanh niên bị chém tử vong.