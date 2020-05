Cảnh sát hình sự Hải Phòng nổ súng trấn áp vụ hỗn chiến bằng dao kiếm

Từ chiều tối 12.5, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một clip ghi cảnh tượng khá hỗn loạn trước cổng Trường đại học Hải Phòng (đường Phan Đăng Lưu, P.Trần Thành Ngọ, Q.Kiến An, TP.Hải Phòng).

Đáng chú ý, trong clip này có hình ảnh một người đàn ông cầm súng dí vào đầu một thanh niên. Khi thấy một số thanh niên khác bỏ chạy, người đàn ông cầm súng đã đuổi theo và bắn chỉ thiên 2 phát. Clip đã gây nhiều chú ý. Cộng đồng mạng đã có nhiều thắc mắc về nguyên nhân vụ nổ súng.

Liên quan đến việc này, Công an TP.Hải Phòng cho biết, vào 15 giờ ngày 12.5, Công an Q.Kiến An nhận được tin báo tại cổng Trường đại học Hải Phòng có một số đối tượng tụ tập, có khả năng xảy ra đánh nhau