Khởi tố vụ án, bắt bị can đâm chết người sau vụ hỗn chiến kinh hoàng

Ngày 22.4, liên quan đến một vụ hỗn chiến, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam 4 tháng đối với bị can Trương Đức Sang (26 tuổi, trú hẻm 183 Nguyễn Lộ Trạch, P. Xuân Phú, TP.Huế) để điều tra làm rõ hành vi “giết người”.