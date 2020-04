Thừa Thiên - Huế: Kiểm tra ô tô 4 chỗ, phát hiện 2 bao tải nghi thuốc nổ

Ngày 16.4, Công an TP.Huế cho biết đã chuyển hồ sơ cùng tang vật vụ vận chuyển trái phép 74 kg chất nghi thuốc nổ cho Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thụ lý theo thẩm quyền.