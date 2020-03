Phá đường dây vận chuyển thuốc nổ qua biên giới

Ngày 12.3, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết lực lượng chuyên án 2120-N do Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Bình) xác lập đã bắt giữ Hồ Văn Kiên (43 tuổi, ở xã Hướng Tân, H.Hướng Hóa, Quảng Trị ), người cầm đầu đường dây vận chuyển thuốc nổ từ Lào qua biên giới Quảng Trị rồi đưa ra Quảng Bình bán ra các tỉnh phía bắc.