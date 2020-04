"Hỗn chiến" lúc đưa tang, 6 người bị thương

Theo ông Túy, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ cùng ngày, lúc gia đình ông Nguyễn Văn Thành (ở ấp Canh Điền, xã Long Điền Tây, H.Đông Hải) cùng người thân đưa quan tài vợ của ông Thành đi an táng. Do đường đi bị ngập nước nên gia đình ông Thành đưa tang qua phần đất đang tranh chấp với ông Đặng Văn Minh, ở giáp ranh nên bị ông Minh can ngăn. Vụ việc dẫn đến cự cãi rồi ẩu đả giữa những người đưa tang bên phía ông Thành và người thân của ông Minh.