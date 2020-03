Quảng Nam: Tranh chấp đất đai, cô gái trẻ cầm cây đánh cụ ông gục xuống đường

Chiều 5.3, Công an xã Tiên Lãnh (H.Tiên Phước, Quảng Nam) cho biết, liên quan đến vụ cô gái trẻ cầm gậy đánh gục cụ ông, đơn vị đã lập biên bản vụ xô xát, ẩu đả này . Trước đó, ngày 4.3, mạng xã hội Facebook xôn xao 2 clip cùng nhiều hình ảnh ghi lại cảnh ẩu đả, xô xát do tranh chấp đất đai giữa 2 gia đình ở thôn 3 (xã Tiên Lãnh).

Ở clip thứ nhất, khi một số người đang tiến hành đo đất thì một cụ ông ra ngăn cản và nói: “Đất của tao, tao có quyền”. Lúc này, 2 bên (trong đó có cô gái trẻ) bắt đầu giằng co và cụ ông bị xô ngã xuống đất.

Ở đoạn clip thứ 2, cô gái trẻ nói trên tiếp tục cầm một đoạn cây đánh vào chân của cụ ông làm nạn nhân gục xuống đất. Khi cụ ông đứng dậy và đi vào nằm ở phần đất đang đo lúc nãy thì bị một số người nắm tay kéo ra.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều người cho rằng, dù không rõ thực hư nguyên nhân sự việc ra sao nhưng cô gái trẻ không nên có hành động như vậy. Bởi, cụ ông kia đáng tuổi ông của cô ta. Nhiều bình luận tỏ ra bất bình, phẫn nộ với hành vi của cô gái gái trẻ.

Qua tìm hiểu được biết, cụ ông bị đánh là Nguyễn Xuân H. (74 tuổi, trú thôn 3, xã Tiên Lãnh). Hiện ông H. đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam với nhiều thương tích trên cơ thể.

Theo Công an xã Tiên Lãnh, nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc cô gái cầm gậy đánh cụ ông được xác định là do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai giữa 2 gia đình. Sau khi lập biên bản vụ việc, Công an xã sẽ tiếp tục bàn giao cho Công an huyện Tiên Phước thụ lý điều tra theo thẩm quyền.