Vướng tranh chấp lối đi, mẹ liệt sĩ 92 tuổi mỏi mòn đợi nhà tình nghĩa

Không phải tranh chấp dân sự

Luật sư Nguyễn Tiến Mạnh - Đoàn luật sư TP.HCM, phân tích: “Tranh chấp đất đai khác với tranh chấp liên quan đến đất đai. Tranh chấp đất đai là bất đồng, mâu thuẫn về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất để đi đến kết luận quyền sử dụng đất đó là của ai? Tranh chấp liên quan đến đất đai là khái niệm cực kỳ rộng, là những tranh chấp còn lại ngoài tranh chấp đất đai kể trên.

Trong tranh chấp đất đai có cả dạng tranh chấp lối đi chung. Trong trường hợp này, lối đi chung do nhà nước quản lý - đất công, đường đi thì tranh chấp này thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban quận, huyện. Khi ủy ban quận huyện ban hành quyết định giải quyết không thỏa đáng, người dân có quyền khởi kiện hành chính quyết định đó. Như vậy, tranh chấp lối đi do nhà nước quản lý không phải là tranh chấp dân sự. Do đó, TAND Q.Hải Châu thụ lý vụ án cần xem xét lại về thẩm quyền”.