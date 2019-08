Trích xuất camera làm rõ vụ công an phường 'xô xát' với tiểu thương

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Tấn, Bí thư, Chủ tịch P.An Cư (Q.Ninh Kiều) trình bày lại toàn bộ vụ việc mà báo chí vừa phản ánh. Theo ông Tấn, thời gian qua, Công an P.An Cư phối hợp ban ngành, đoàn thể và ban nhân dân khu vực làm nhiệm vụ lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường trên 2 tuyến chợ tự phát Đề Thám - Mạc Đĩnh Chi. Đến nay đã vận động được 25 hộ bán cá, thịt vào chợ An Cư để mua bán theo chủ trương của địa phương.

Theo ông Tấn, đa số người dân mua bán đã chấp hành vào chợ nhưng đến thời điểm hiện tại còn chị Thắm và một số hộ bán rau không chấp hành, có thái độ chống đối quyết liệt, dù chính quyền địa phương cam kết hỗ trợ chi phí. Ngày 28.8, lực lượng công an địa phương đến tiếp tục vận động thì xảy ra vụ việc trên.

Riêng việc bà Tăng Chí Liễu (46 tuổi, ngụ đường Mạc Đĩnh Chi, P.An Cư) có đơn gửi Giám đốc Công an TP.Cần Thơ và Thanh tra Công an TP.Cần Thơ yêu cầu làm rõ vụ xô xát giữa bà và trung tá Mai Phương Trang, Trưởng công an P.An Cư, vào sáng 28.8 tại chợ Cả Đài, đại tá Trần Văn Sáu, Trưởng công an Q.Ninh Kiều, cho biết theo thông ông nắm được thì bà Liễu đã đánh, cắn lực lượng công an rồi la lên “ công an đánh dân ”.