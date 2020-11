An Giang: Bắt 37 người đá gà cá độ ăn tiền

Khoảng 10 giờ 20 phút ngày 20.11, các chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an H.Châu Thành (tỉnh An Giang) bất ngờ ập vào bắt quả tang hàng chục người đang đá gà ăn thua bằng tiền tại một bãi đất trống thuộc ấp An Phú, xã An Hòa.

Các đối tượng tham gia đá gà bị công an bắt giữ Ảnh: Công an cung cấp

Vào thời điểm trên, phát hiện lực lượng công an ập vào, nhóm người tham gia đá gà đã bỏ chạy tán loạn nhưng 37 người bị công an bắt giữ. Tang vật bị thu giữ gồm: 4 con gà đá, 18 điện thoại di động, 9 xe mô tô và trên 43 triệu đồng. Theo điều tra ban đầu của công an, điểm đá gà nêu trên do Lê Hoàng Tâm Em (44 tuổi, trú tại ấp An Phú, xã An Hòa, H.Châu Thành, tỉnh An Giang) đứng ra tổ chức và lấy tiền xâu.

Số tang vật trong vụ việc được công an thu giữ Ảnh: Công an cung cấp