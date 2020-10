Vụ sới bạc 'khủng' ở Q.6, TP.HCM: Tạm đình chỉ nhiều cán bộ công an

Liên quan vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc ở Q.6 (TP.HCM) do Nguyễn Minh Thành (42 tuổi, ngụ P.1, Q.6) cầm đầu mà Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM vừa triệt phá, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an TP.HCM đã tạm đình chỉ công tác nhiều lãnh đạo, chiến sĩ công an thuộc đơn vị nghiệp vụ phụ trách hình sự ở Q.6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), để làm rõ trách nhiệm trong việc quản lý địa bàn.