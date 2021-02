An Giang: Bắt 5 bị can lái vỏ lãi đâm vào công an để cướp hàng lậu

Chiều 21.2, Cơ quan CSĐT Công an H.An Phú, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam: Huỳnh Hoàng Tuấn, Lê Minh Điện, Lê Hoàng Bửu (cùng 24 tuổi), Nguyễn Thanh Hồng (29 tuổi) và Đào Văn Thanh (21 tuổi, tất cả cùng trú P.Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra, xử lý về tội chống người thi hành công vụ xảy ra vào đầu tháng 2 tại xã Đa Phước, H.An Phú.