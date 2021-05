An Giang: Bắt 5 người dùng ma túy đá trong phòng trọ

Chiều 2.5, Công an H.Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an TT.Núi Sập phát hiện, bắt quả tang một nhóm đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng trọ.