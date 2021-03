Bệnh nhân mở tụ điểm 'bay lắc' trong bệnh viện

Trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Tâm thần T.Ư I, Nguyễn Xuân Quý đã móc nối với cán bộ bệnh viện và đàn em, cải tạo phòng điều trị của mình thành một “phòng bay”, lắp cách âm, đèn laze và bố trí dàn loa công suất lớn để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Chiều 31.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Quý (39 tuổi, trú TT.Văn Điển, H.Thanh Trì); Nguyễn Văn Ngọc (47 tuổi, trú Q.Đống Đa); Nguyễn Trung Nguyên (38 tuổi, trú H.Thường Tín), Nguyễn Công Thường (35 tuổi, trú H.Thanh Trì) và Lê Hoàng Hải (26 tuổi, trú Q.Ba Đình, cùng Hà Nội) để điều tra về tội “mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ”; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Anh Vũ (35 tuổi, trú xã Văn Bình, H.Thường Tín, Hà Nội, nhân viên Khoa Phục hồi chức năng của Bệnh viện (BV) Tâm thần T.Ư I (H.Thường Tín, Hà Nội), để điều tra về tội "không tố giác tội phạm".

Theo Công an TP.Hà Nội, đây là băng nhóm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, có thủ đoạn đặc biệt tinh vi, tính chất nghiêm trọng ngay tại BV Tâm thần T.Ư I.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Nguyễn Xuân Quý có tiền sử bệnh tâm thần và được đưa vào điều trị tại BV Tâm thần T.Ư I từ năm 2018. Trong thời gian này, Quý nhiều lần ra khỏi BV và từ ngày 7.1.2021 bị Công an Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội) bắt giữ về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Do Quý có tiền sử và bệnh án tâm thần, nên được cơ quan chức năng trả về BV Tâm thần T.Ư I để tiếp tục điều trị.

Do thời gian ở BV Tâm thần T.Ư I lâu, Quý đã tạo quan hệ thân thiết với một số cán bộ tại đây và được tạo điều kiện tự do đi lại, sinh hoạt, bố trí ăn ở theo nhu cầu. Quý đã cải tạo phòng điều trị thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laze để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả trinh sát còn phát hiện Quý cùng đàn em mời bạn bè, trong đó có cả cán bộ BV sử dụng ma túy ngay tại đây. Thậm chí, Quý còn đưa cả những cô gái làm “dịch vụ” đến đây để cùng sử dụng ma túy.

Căn cứ tài liệu trinh sát, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Hà Nội đã xác lập chuyên án và triệt phá thành công đường dây ma túy này vào ngày 20.3 vừa qua. Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an đã bắt giữ thêm Nguyễn Anh Vũ, là nhân viên của BV Tâm thần T.Ư I. Thời điểm bắt giữ, Anh Vũ dương tính với ma túy. Khám xét nơi ở của các bị can, ban chuyên án thu giữ 6,1 kg ma túy tổng hợp. Tại Cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội, các nghi can khai nhận hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm của mình. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.