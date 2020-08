An Giang: Bắt 7 xe tải chở hàng lậu

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho hay, lực lượng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang liên tiếp bắt giữ 7 xe tải chở hàng hóa nhập lậu gồm: 39 tấn đường cát không có hóa đơn, chứng từ và số lượng lớn thuốc lá ngoại.

Lực lượng Công an kiểm đếm số đường bắt giữ trên xe BS 67C - 013.27 Ảnh: CTV

Cụ thể, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 8.8, Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang tuần tra trên QL91 thuộc P.Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, phát hiện xe tải BS 67C - 013.27 do tài xế Nguyễn Văn Thơi (29 tuổi, trú TP.Long Xuyên) điều khiển chở 360 bao đường cát, tổng trọng lượng 18 tấn, mang nhãn mác nước ngoài.

Khoảng 1 giờ sau đó, cũng trên QL91, đoạn thuộc xã An Hòa, H.Châu Thành, các chiến sĩ của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh tiếp tục phát hiện, bắt quả tang 3 xe tải BS: 67C - 078.09, 67C - 116.63 và 67C - 075.77 do các tài xế: Châu Văn Nguyên (49 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ), Đỗ Tấn Định (49 tuổi, ngụ H.Tịnh Biên, An Giang) và Nguyễn Quốc Thanh (52 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên) điều khiển, vận chuyển 420 bao đường cát, trọng lượng khoảng 21 tấn đường cát mang nhãn mác nước ngoài và 50 thùng bia nhập lậu . Tổng giá trị hàng hóa mà 4 xe tải trên vận chuyển khoảng 500 triệu đồng.

Lực lượng công an kiểm tra phương tiện chở thuốc lá nhậu lậu Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 7.8, trong lúc tuần tra kiểm sát giao thông trên tuyến QL91 đoạn thuộc địa bàn thị trấn An Châu, H.Châu Thành, Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang đã phát hiện và bắt giữ 3 xe tải vận chuyển 4.470 bao thuốc lá ngoại đang trên đường đi tiêu thụ.

Khi phát hiện lực lượng CSGT, tài xế điều khiển xe tải BS 67C - 117.18 từ QL91 rẽ vào một đường nhỏ rồi bỏ lại phương tiện và 1.490 gói thuốc lá ngoại, chạy thoát. Gần khu vực đỗ xe của xe tải nêu trên, lực lượng công an còn phát hiện thêm 2 xe tải BS 63C - 114.59 và 67C - 092.76 đậu gần đó, trên mỗi xe có 1.490 bao thuốc lá ngoại các nhãn hiệu.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ xe tải chở hàng lậu và tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.