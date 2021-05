An Giang: Bắt bị can trốn lệnh truy nã đặc biệt về tội mua bán ma túy

Sáng ngày 7.5, Công an H.Châu Thành, An Giang cho biết, vừa bắt và di lý Huỳnh Thị Thúy An (33 tuổi, trú TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) từ TP.HCM về An Giang để tiếp tục, điều tra xử lý theo quy định về tội mua bán trái phép chất ma túy . An là bị can bị truy nã đặc biệt.

Huỳnh Thị Thúy An bị bắt theo quyết định truy nã đặc biệt của công an Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 26.12.2020, Huỳnh Thị Thúy An bị Công an H.Châu Thành phát hiện cùng với 2 người khác đang sử dụng ma túy trái phép tại một nhà trọ ở ấp Hòa An 2, xã Bình Hòa.

Qua điều tra, công an xác định từ tháng 6 đến tháng 12.2020 An đã nhiều lần mua ma túy đem về phòng trọ phân lẻ bán lại cho người nghiện để kiếm lời. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Châu Thành ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với An (do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.