Bình Phước: Khởi tố 6 đối tượng tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 23.4, Công an TP.Đồng Xoài ( Bình Phước ) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án 'tổ chức sử dụng ma túy trái phép và tàng trữ trái phép chất ma túy' xảy ra vào rạng sáng 15.4 tại nhà nghỉ Thùy Trang (ấp 1, xã Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài). Đồng thời khởi tố 6 bị can liên quan trong vụ án này.

Trước đó, như tin Thanh Niên đã đưa, khoảng 2 giờ sáng 15.4, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an TP.Đồng Xoài phối hợp Công an xã Tiến Hưng bất ngờ đột kích, kiểm tra nhà nghỉ Thùy Trang, ấp 1, xã Tiến Hưng.

Nguyễn Thạch Biển bị khởi tố về 2 tội danh tổ chức sử dụng ma túy trái phép và tàng trữ ma túy trái phép ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện có 2 phòng nghỉ có tổng cộng 17 khách đang tụ tập, "bay lắc", sử dụng trái phép chất ma túy . Tại 2 phòng này có nhiều loa, đèn chớp được các đối tượng sử dụng để "bay lắc".

Kiểm tra nhanh về ma túy 17 khách cùng quản lý của nhà nghỉ là Nguyễn Ngọc Hải (26 tuổi) và 2 nhân viên Nguyễn Thạch Biển (22 tuổi) và Ngô Ngọc Hậu (20 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Phước) - tất cả đều dương tính với chất ma túy

Nguyễn Thị Ngọc Thùy chủ khách sạn Thùy Trang tại cơ quan công an ẢNH: H.G

Các đối tượng khai nhận đến khách sạn thuê phòng sử dụng trái phép chất ma túy và "bay lắc" tập thể qua đêm. Giá tiền thuê phòng là 2,5 triệu đồng trong thời gian từ khoảng 20 giờ hôm trước đến 8 giờ ngày hôm sau.

Qua kết quả điều tra, Công an TP.Đồng Xoài đã ra quyết định khởi tố vụ án ‘tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy’, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng: Nguyễn Thị Ngọc Thùy (42 tuổi, chủ nhà nghỉ Thùy Trang), Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Thạch Biển, Ngô Ngọc Hậu và 2 khách là Ngô Văn Tình (32 tuổi) và Đặng Văn Ngọc (34 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Phước). Riêng bị can Nguyễn Thạch Biển còn bị khởi tố thêm về tội: 'tàng trữ trái phép chất ma túy'.