Đồng Xoài: Đột kích nhà nghỉ Thùy Trang phát hiện 20 người dương tính với ma túy

Ngày 15.4, Công an TP.Đồng Xoài ( Bình Phước ) phối hợp Công an xã Tiến Hưng bất ngờ đột kích vào nhà nghỉ Thùy Trang (ấp 1, xã Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài), qua đó phát hiện 20 người dương tính với chất ma túy

Trước đó, khoảng 2 giờ cùng ngày, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an TP.Đồng Xoài phối hợp Công an xã Tiến Hưng bất ngờ đột kích, kiểm tra nhà nghỉ Thùy Trang.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện có 2 phòng nghỉ với tổng cộng 17 khách (cả nam và nữ) đang tụ tập, bay lắc, sử dụng trái phép chất ma túy . Tại 2 phòng này, lực lượng công an cũng phát hiện nhiều loa, đèn chớp được các nghi can sử dụng.