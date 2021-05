An Giang: Bắt được 'siêu trộm' trộm cắp khắp cả nước sau 6 năm lẩn trốn

Chiều ngày 25.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam Trần Văn Chung (27 tuổi, trú P.5, Q.8, TP.HCM) để tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý về tội trộm cắp tài sản . 6 năm trước, Chung đã đột nhập vào trộm tài sản trị giá 160 triệu đồng của một tiệm bạc tại An Giang.