Vĩnh Long: Bắt giữ 'siêu trộm' thực hiện trót lọt 4 vụ trong một ngày

Chiều 20.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn ( Vĩnh Long ) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam "siêu trộm" Huỳnh Văn Thừa (40 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi, H.Cầu Kè, Trà Vinh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

“Siêu trộm” thực hiện trót lọt 4 vụ trong một ngày ở Vĩnh Long

Theo công an, ngày 22.4, nhận được tin tin báo của người dân trên địa bàn xã Thuận Thới (H.Trà Ôn) liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, Công an H.Trà Ôn nhanh chóng điều tra và xác định người thực hiện các vụ trộm trên là Thừa nên mời về cơ quan công an làm việc.