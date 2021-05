Vĩnh Long: Bán dầu DO không đảm bảo chất lượng, bị phạt gần 154 triệu đồng

Ngày 19.5, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long , ông Nguyễn Văn Liệt, Phó chủ tịch UBND tỉnh này, đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền gần 154 triệu đồng đối với một công ty cây xăng dầu do bán dầu DO không đảm bảo chất lượng.

Theo nội dung quyết định xử phạt, trước đó, Thanh tra Sở KH-CN Vĩnh Long đã lấy mẫu và gửi kiểm tra chất lượng. Theo phiếu kết quả thử nghiệm số KT3- 00795ADK1/5 (ngày 14.4.2021) của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3, mẫu dầu DO nêu trên có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Đến ngày 12.5, Thanh tra Sở KH-CN Vĩnh Long tiến hành lập biên bản Công ty TNHH MTV xăng dầu Mỹ Hà (trụ sở chính tại ấp An Khánh, xã Tân An Thạnh, H.Bình Tân, Vĩnh Long) do Trần Thanh Tú là người đại diện theo pháp luật, bán dầu DO không đảm bảo chất lượng. Tại thời điểm lập biên bản, cơ sở này đã bán hết 2.700 lít dầu DO 0,05S-II.