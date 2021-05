Long An: Tạm giữ nghi phạm trộm chuông đồng 100 năm tuổi

Ngày 20.5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Cần Giuộc ( Long An ) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Ngô Thanh Dũng (33 tuổi, ngụ P.13, Q.6, TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản . Dũng đã trộm 2 chuông đồng 100 tuổi của một ngôi chùa.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 15.5, Dũng đột nhập vào chùa Tôn Vân (thuộc khu phố Thanh Ba, TT.Cần Giuộc, H.Cần Giuộc) lấy cắp 2 chuông đồng 100 năm tuổi trị giá 100 triệu đồng.

Sự việc sau đó được Công an H.Cần Giuộc tiếp nhận và tiến hành điều tra truy xét. Đến ngày 18.5, khi có đủ chứng cứ về hành vi gây án, Công an H.Cần Giuộc tạm giữ Dũng để điều tra và nghi phạm đã thừa nhận đã thực hiện vụ trộm.

Công an tỉnh Long An khen thưởng lực lượng phá án Ảnh: Khôi Nguyên

Ngày 19.5, đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, đã thưởng nóng lực lượng Cảnh sát hình sự Công an H.Cần Giuộc số tiền 10 triệu đồng về thành tích phá án nhanh vụ trộm chuông 100 tuổi này.