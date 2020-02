Xác định kẻ trộm chuông cổ trong di tích quốc gia phủ thờ Tôn Thất Thuyết

Theo những người lớn tuổi ở làng Vân Thê, chiếc chuông rất nặng, tuổi đời ước hàng trăm năm, được thờ tự trong di tích này rất lâu..., vì vậy vụ mất chuông khiến dân làng bàng hoàng, tiếc nuối.

Ngay sau khi xảy ra vụ mất trộm, trong lúc Công an TX.Hương Thủy đang vào cuộc điều tra thì ngày 11.2 xảy ra thêm vụ mất trộm trên 51 triệu đồng là tiền phục vụ công việc phật sự của Niệm phật đường Lang Xá Bàu ở xã Thủy Thanh. Sau đó, cơ quan công an làm rõ nghi can vụ trộm tiền là Trần Hữu Chí (35 tuổi, trú ở xã Phong Sơn, H.Phong Điền, Thừa Thiên-Huế). Quá trình điều tra, Chí khai thêm Lê Viết Tửu (trú cùng xã Phong Sơn) là đồng phạm của nhiều vụ trộm, trong đó có vụ trộm chuông ở phủ thờ Tôn Thất Thuyết, từ đó lần tìm dấu vết cổ vật.

Đáng chú ý, trong thời gian ngắn từ tháng 1 đến nay, Chí và Tửu thực hiện 14 vụ trộm tài sản tại nhiều cơ sở thờ tự ở Thừa Thiên-Huế, gồm tiền mặt, lư đồng, chuông đồng, bình gốm sứ... Cơ quan CSĐT Công an TX.Hương Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Chí, Tửu về hành vi trộm cắp tài sản. Bước đầu cơ quan công an cũng đã thu hồi một số tài sản, đồ vật, cổ vật.